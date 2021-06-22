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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 akademik personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümlerinde 64 akademik personel istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi belirlenen fakültelerde istihdam etmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi hükümleri profesör, doçent, doktor öğretim üyesi kadrolarına toplamda 64 akademik personel alacak.

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