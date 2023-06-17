ESO Akademi yılda 2000 genci istihdama kazandırmayı hedefliyor

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile Eskişehir Sanayi Odası ESO Akademi’de Mekatronik Uzmanlık Programı eğitimleri başladı. Eskişehir Sanayi Odası, İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında gerçekleştirdiği eğitimler sayesinde gençler meslek sahibi olmanın yanı sıra aldıkları kaliteli eğitimlerle de sektörlerinde aranan insan haline geliyor.

Eskişehir’de genç işsiz oranının düşürülmesi, nitelikli eleman sıkıntısını çözmek ve kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedeflerimizden biri açıklaması yapan ve eğitim alan gençleri ziyaret eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “BEBKA tarafından desteklenen ESO Akademi’de gençlerimiz için ciddi bir yatırım gerçekleştirdik.

ESO Akademi’de işsiz gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla mesleki eğitimleri sürdürüyoruz. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2.000 kişiyi eğitmek.

Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Yeni başlayan ve ücretsiz olan Mekatronik Uzmanlık Programı 20 gün sürecek. Bu eğitim sonucunda kursiyerler temel ve mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni bir sayfa açacak. Yaptığımız çalışmalarla gençlerimize hem mesleği öğretiyoruz hem de iş sahibi yapıyoruz” diye konuştu.