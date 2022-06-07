Executive MBA programı İstanbul’da başlıyor

Sorbonne Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği International Executive MBA programı, BMI Business School işbirliği ile ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Kurumların üst ve orta düzey yöneticilerine özel olarak tasarlanmış olan Uluslararası Executive MBA programı, 14 eğitim modülü ve bitirme projesi olmak üzere toplamda 18 aylık bir süreyi kapsıyor. Her modül ayda bir hafta Çarşamba-Pazar günleri arasında gerçekleştirilecek.

Yönetim Muhasebesi, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Yöneticiler için Hukuk, Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi Paris Sorbonne Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin önden gelen üniversitelerinden akademisyenler tarafından anlatılacak.

Eylül 2022’de 30 katılımcıyla başlıyor

12 modülü İstanbul’da, 2 modülü Paris’te düzenlenecek olan programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, küresel düzeyde geçerliliği ve bilinirliği olan Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA Diplomasına hak kazanacak.

Program dilinin İngilizce olduğu ve maksimum 30 katılımcı ile sınırlandırılan International Executive MBA programı, Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Program mezunları, aynı zamanda Paris Sorbonne Üniversitesi mezunlar topluluğu üyesi olarak yaşam boyu küresel bir network ağına da sahip olabilecek.

Program kapsamında eğitim seanslarına ek olarak Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları, eğitim modüllerine eşlik edecek yönetim simülasyonları, liderlik, kişisel gelişim ve koçluk seansları ve takım uygulama çalışmaları yürütülecek.