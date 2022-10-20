‘Faaliyet Raporu Oscarları’ndan Darüşşafaka’ya 5 birincilik ödülü

Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini sunduğu Entegre Raporu ile kurumsal sosyal sorumluluk alanında “kapak”, “görsel tasarım”, “iç tasarım”, “içerik” ve “kâr amacı gütmeyen kuruluşların yıllık faaliyet raporlaması” kategorilerde Marcom Awards’tan 5 ayrı birincilik (Platinum) ödülüne layık görüldü.

Darüşşafak Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok başvurulan ‘marka ve itibar’ yarışması olan Marcom Awards’ta, başlangıcından bu yana 300 binden fazla aday değerlendirildi.

Darüşşafaka Cemiyeti, 1994’ten beri pazarlama, iş dünyası ve yönetim alanında ödüllerin verilmesine imza atan Marcom Awards jürisinden 90-100 puan arası skor elde ederek, son entegre raporuyla uluslararası bir başarıya daha imza attı. Cemiyet, 2020 yılında yayımladığı ilk Entegre Raporu’yla da Marcom Awards’ta üç ödül almıştı.

Faaliyetleri bittikten sonra raporlamak yerine, yıl içinde ekipleriyle çalışarak her açıdan paydaşlarına yarattığı değeri özetleyen Darüşşafaka, 159 yıldır genetiğinde bulunan şeffaflık, iyi yönetişim ilkeleri ile Entegre Raporunu hazırlıyor. Darüşşafaka Cemiyeti, aynı zamanda 9,74 kurumsal derecelendirme notuyla Türkiye’deki en yüksek nota sahip sivil toplum kuruluşu.