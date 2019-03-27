Fahrettin Gülener tecrübelerini paylaştı

27 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Bizler yeni bir yönetimiz ve yönetim kurulumuzda ikinci jenerasyon dediğimiz, bizden sonra bu bayrağı taşıyacak genç arkadaşlarımız var. Bu seminerlerle Bursa’ya değer katan sanayicilerimizle bir araya gelerek, onların yeni kuşaklara tecrübelerini ve bilgilerini aktarmalarını istedik” dedi.

“Yaşam mimarlarıyla bir araya geleceğiz”

Sonrasında konuşan NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras da, NİLSİAD’ın 20’nci yılına girdiğini ve temellerinin sağlam atıldığını söyledi. Aras, “20 sene içerisinde bölgemizde birçok sanayici faaliyet gösterdi, bazıları da çeşitli sebeplerden dolayı işlerini bırakmak zorunda kaldı. Müteşebbis olmak sadece Türkiye’de değil, dünyada zor bir iş. Fakat bu zor işi başaran çok sayıda şirket olsa da ne yazık ki ömürleri çok uzun olmuyor. Araştırdığımızda Türkiye’de 100 yılı aşmış 60 kurumun olduğu görüyoruz. Bizler de Bursa’da bu 60 kurum arasına girmeye aday, topluma gelecekte iz bırakacak, başarısı uluslararası çapta kabul görmüş, yaşam mimarı dediğimiz 12 önemli iş insanımızla ‘Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor’ seminerlerimizde bir araya gelerek onların birikimlerinden faydalanmak istedik” dedi.

“Tophane Sanat Enstitüsü benim başlangıcım oldu”

Ermetal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ise, iş hayatı, eğitime ve gençlere verdiği önem hakkında sanayicilerle deneyimlerini paylaştı. İş hayatına sobacılık yapan babasının yanında çırak olarak başladığını söyleyen Gülener, eğitim hayatıyla birlikte kalıpçılığa yöneldiğini ifade etti. Gülener, “O zamanki adıyla Tophane Sanat Enstitüsü benim başlangıcım oldu. Türkiye’de ilk defa açılmış kalıpçılık bölümünü seçtim. Bu bölümde de kalıp tasarımcılığında önemli bir yere geldim. Üniversiteye başladığımda, babam varlıklı bir insan olmasına rağmen bana, ‘Benim paramla değil, acı şekilde kazandığın paranla adam olursun’ dedi. Bu daha iyi oldu, çünkü kendi kazandığım paramın değerini anladım” şeklinde konuştu.

Gülener’in eğitime katkıları

Her şeyi devletten beklememek gerektiğine inandığını söyleyen Gülener, “Gençlerimizin eğitimi için bir şeyler yapmak istedim. Bu yüzden işadamı arkadaşlarımızla Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı’nı kurduk, bu vakıf daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle BUTGEM’e dönüştü. Bu dönemde öğretmenlerimizi dünyada çeşitli fuarlara gönderdik. Öğretmenlerimiz dünyayı, oralardaki teknolojiyi gördü ve buradaki gençlerin ufuklarını açtı. Bunun yanı sıra Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ile de endüstri teknik mesleki liselerinden mezun gençlerimize 4 ay eğitim veriyoruz ve bu eğitimlerle uzman iş gücü sağlıyoruz. Meslek liseleri, sanayinin gelişmesi için oldukça önemli. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, önemli bir eğitim insanı ve gerçekleştireceği reformlarla meslek liselerinin hak ettiği değeri görmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.