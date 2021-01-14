Fatih Elibol, ICF’nin MCC unvanlı 33'üncü Türk koçu oldu

Avrupa Birliği ve İngiliz Parlementoları’nda kendi uzmanlık alanları ile ilgili eğitimler veren ve dünya liderlerine ve kurumlarına performans koçluğu yapan Fatih Elibol, son olarak Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan Master Certified Coach (MCC) ünvanı aldı. Böylece federasyonun dünya genelindeki bin 187 unvanlı koç arasına adını yazdırmaya başaran Ebol, Türk koçlar arasında da bu unvanı alan 33'üncü isim oldu. Fatih Elibol, profesyonel koçluk yolunda ilerleyip en iyilerden olmak isteyenler için özel eğitim programları düzenlemeye ve mentorluk desteği vermeye de devam ediyor.

“Türk koçları uluslararası arenada daha fazla görmeliyiz”

ICF Master Sertifikalı Koç unvanına ilişkin bilgi veren Fatih Elibol, “Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun unvanları, Associated Certified Coach (ACC) Profesional Certified Coach (PCC) ve Master Certified Coach (MCC) olarak çeşitleniyor. MCC unvanı için ise PCC koçluk kimliğine sahip olmak, 200 saatlik koçluğa özel eğitim, 10 saat nitelikli mentor koç ile çalışma ve en az 35 danışan ile 2 bin 500 saatlik koçluk tecrübesi gerekiyor. Koçluk Bilgi Değerlendirmesi'nin başarıyla tamamlanması durumunda MCC unvanı alınabiliyor. Bugün dünyada 12 bin 202 ACC, 10 bin 251 PCC, bin 187 MCC unvanlı koç bulunuyor. 276’sı Türk olan bu koçların 103’ü ACC, 140’ı PCC ve 33’ü MCC unvanına sahip. 8 Ocak tarihi itibarıyla ben de dünyadaki 33'üncü MCC unvanlı Türk koç olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Bireylerin kendilerini keşif yolculuğuna eşlik etmeyi sürdürüyorum. Bu noktada Türkiye adına gururlu ve umutlu olduğumu söylemeliyim. Sinan Ergin Live-Ca ile birlikte bugüne kadar 100'ü aşkın kişiye koçluk eğitimi verdik. 40 kişi ise mentor koçluk alarak ünvan yolculuğuna bizimle devam ediyor." dedi.

Koçluğun önemi pandemide bir kez daha anlaşıldı

Koçluğun, bireylerin hem iş hem de özel yaşamlarında fark oluşturmaları ve güç sahibi olmalarında etkili olduğunu söyleyen Fatih Elibol, verilen eğitimlerle Türkiye’de önemli ölçüde bir farkındalık oluştuğuna da dikkat çekti.

Elibol, “Koçluk becerilerine yönelik verdiğimiz eğitimlerde 'Fark et, Al-gıla, Hakim ol, Başar!' mottosu ile ilerliyor ve katılımcılara kendilerini fark ettirip algılarını açarak, öz potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece çevrelerini analiz etmelerini, iletişim becerilerini güçlendirmelerini ve her alanda bilinçli başarılar elde edebilmelerini sağlıyoruz. Koçluk becerilerinin Türkiye’de pandemi sürecinin de etkisiyle daha da önemsendiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Koçların ICF tarafından akredite olmasına dikkat edilmeli

Pandeminin hem profesyonel hem de bireysel yaşamda meydana getirdiği değişikliklere paralel olarak koçluk eğitimlerine olan talebin arttığına değinen Elibol, adayları koçluk eğitimi altında sunulan niteliksiz eğitimlere karşı şu uyarılarda bulundu: “Koçluk veya mentor koçluk desteği almak isteyenlerin Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun (ICF) ünvanına sahip profesyonelleri tercih etmelerini, dünyanın birçok yerinde geçerliliği olan ICF ACTP akredite, ACSTP veya CCE onaylı eğitimler almaları tercih etmelerinin mesleki yaşamlarında büyük önem taşıyor. ICF, koçluk faaliyetlerinin belirli etik değerler ve kurallar dahilinde gerçekleştirilmesine önderlik eden kuruluştur. Kuruluşun temel amacı, küresel alanda, koçluğun, sürdürülebilir bir şekilde uygulanması ve bu sürecin etik, sosyal ve insani değerler ile ilintili olmasını sağlamak. ICF’nin koçları unvanlama süreci de bu kriterlere dayanıyor. Aksi takdirde koçluk sürecinin, koçluk yapılan bireylere olan yararı tartışmalı hale gelir.” ifadelerini kullandı.

"Son zamanların temel sorunu, tükenmişlik hissi"

Pandemi öncesinde kimi şirketler tarafından tercihen uygulanan uzaktan çalışma yönteminin artık pek çok şirket için kalıcı hale gelmesiyle şirket içi motivasyonun profesyonel ekosistemin başlıca sorunu haline geldiğini söyleyen Elibol, şunları kaydetti: “Fishbowl’un pandemi sırasında evden çalışan 16 binden fazla çalışan üzerinde yaptığı bir anket çalışmasına göre katılımcıların yüzde 68'inden fazlası bu süreçte tükenmişlik hissiyle mücadele ediyor. Nedenler arasında özellikle çocuğu olan çalışanlarda özel hayat ve iş hayatı ayrımının zorlaşması, bireysel aktivitelere yeteri kadar vakit ayıramama, online toplantıların kim zaman tüm gün kamera önünde olmayı gerektirmesinin baskı altında hissettirmesi yer alıyor. Tükenmişliği ortadan kaldırmak ise yöneticilerin çalışanlarının neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmelerinden geçiyor. Bu da ancak çalışanlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmakla mümkün oluyor. Tam da bu noktada profesyonel koç desteği en büyük yardımcı. Zira bireyler her ne kadar yaşamlarında belirli bir yolu kat etmiş olsalar da pandemi sürecinde de şahit olduğumuz gibi yaşamın değişen şartları bireyleri sürekli olarak değişime zorluyor. Bir koçun profesyonel bilgi ve becerileri kapsamındaki yaklaşımı da bireylerin yenilenen hayatlarında ileriye doğru nasıl hedefler belirle-yecekleri hakkında farkındalığını artırıyor."

B2press’in katkılarıyla…