Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Yabancı Diller Bölümünde görevlendirmek üzere 5, Meslek Yüksekokulunda görevlendirmek üzere 2 olmak toplamda 7 öğretim görevlisi istihdam edilecek.

Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.