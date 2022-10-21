First-Hand’22 Deneyim Festivali gerçekleştirildi

Hand’22 Deneyim Festivali, İPA Kampüs’te yoğun katılımla gerçekleştirildi. ‘Deneyim ve Etkileşim’ kavramlarının odağında gerçekleşen First-Hand’22 Deneyim Festivali, İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ ARI Teknokent iş birliği ve katkılarıyla, İstanbul Medipol Üniversitesi, ENTA ve GİM destekleri ve sektör sponsorluklarıyla hayata geçirildi.

Tasarım ve mimarlığa ilgi duyan her bireyin etkileşim ve deneyimleme sonrasında bir diyalog kurmasına imkan sunan First-Hand’22 Deneyim Festivali, katılımcıları odak noktası olan “deneyim” ve “etkileşim” teması etrafında sektörde temsilcileriyle buluşturdu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ‘Zamanın Ötesinde Metaverse’, ‘Sınırlarını Aşan Tasarım Çizgileri’ gibi konu başlıklarından oluşan ve alanında deneyimli isimlerin bir araya gelmesiyle sanat ve tasarım odaklı çalıştaylar, seminerler, stüdyolar, deneme atölyeleri ve paneller gerçekleştirildi.

“İPA Kampüs, gençler için önemli bir merkez olacak”

Üç gün süren festivalin kapanışında konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ ARI Teknokent yaklaşık 2 yıldan beri sıkı bir iş birliği içerisinde. İPA ekibi İstanbul için Türkiye’ye örnek bir model hatta dünyaya örnek model olabilecek yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemi için çalışmakta. İTÜ ARI Teknokent olarak İBB ile bu önemli oluşum içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradan İTÜ ARI Teknokent adına başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Sayın Emrah Şahan ve İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Sayın Oktay Kargül’e tüm destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle bu iş birliğinin olması için çok ciddi destekler verdi. Önümüzdeki süreçte bu iş birliği kapsamında girişimcilik, inovasyon, teknoloji ve tasarım odaklı programlar geliştireceğiz. Bu anlamda İPA Kampüs İstanbul için üretmek isteyen gençler için önemli bir merkez olacak. Ben, bu festivalde yer alan tasarımcılarımızı, sanatçılarımızı, öğretim üyelerimizi ve katılımcılarımızı kutluyorum” dedi.