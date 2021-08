Gaziantep ‘eğitim’ kenti olmaya aday

Takip Et

Talip ÖZTÜRK

Öğrencilerine yüzde 100’den yüzde 25’e kadar burs veren, yurtdışında eğitim imkanı sağlayan, mezuniyet sonrası iş garantisi veren bu eğitim kurumlarının rektörleri “Öğrenciler neden sizi tercih etsin” sorusunun yanıtlarını verdi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversite adaylarına kendilerini şöyle anlattı:

Kökleri Gaziantep’te olan, gövde ve dallarıyla Türkiye’yi kaplayan ve meyvesini dünyayla paylaşan kurum olacağız

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı

2015 yılında kurulan SANKO Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans düzeyinde eğitim veriyor. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, eğitim anlayışıyla farklı bir üniversite olduklarını ifade ederken, ‘neden SANKO’ sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tıp Fakültemizde, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildik. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi sunuyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bilgiyi öğrenirken, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi de öğreniyorlar. Bu anlayışla uluslararası başarılı, deneyimleri olan hocalarımızın yanı sıra, her ay ABD’de başarı kazanmış bir Türk bilim insanı da üniversitenin misafiri olarak gelip, öğrencilerle tanışıp, onlarla birikimlerini ve deneyimlerini paylaşıyor. Eğitim dili Türkçe olmakla beraber, yoğun İngilizce dil eğitim programı sayesinde, öğrencilerin hazırlık sınıfı okumuşçasına İngilizceye hakim olmaları amaçlanıyor. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerin, akademisyenler rehberliğinde bilimsel araştırma ile tanıştırılarak, sadece hizmet üreten değil aynı zamanda bilimin gelişmesine katkıda bulunabilecek donanımda yetiştirilmesini hedefliyoruz. Sağlık temalı üniversite olarak en büyük avantajımız, her türlü uygulamalı eğitimi aldığımız hastanemizdir. Şehir merkezinde aynı kompleks içerisinde 60 bin metrekare kapalı alanı ve 600 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin tek çatı altında en büyük özel hastanesi, öğrencilerimizin bir başka çalışma alanı ve kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan hastanemizde klinik uygulamaya katılma imkânı bulmasını sağlıyor. Sağlık Bilimleri Fakültemizin “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Bölümleri, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan yoğun ve titiz inceleme sonucu akredite edildi. ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) 2021 raporuna göre 198 üniversite arasında; genel memnuniyet sıralamasında 8’inci sırada yer aldık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız kampüs içerisinde; fakülteler, sosyal alanlar, kafeler, kütüphaneler, spor alanları, kültür merkezleri, yurt ve öğretim üyeleri için lojman bulunacak. Kökleri Gaziantep’te olan, gövdesi ve dallarıyla Türkiye’yi kaplayan ama meyvelerini dünyayla paylaşacak bir üniversite olmak istiyoruz.”

Öğrencilerimize hibe desteği vererek dünya ve Avrupa ülkelerinin kapılarını açıyoruz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008 yılında bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kuruldu. Uluslararası üniversite olma yolunda ilerleyen HKÜ Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, ‘neden HKÜ’ sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

“HKÜ, makul bir ücret politikası ve başarı odaklı burs programları uyguluyor. Öğrencilerinin önemli bir bölümüne yüzde 100, 50 ve 25 burs imkânı sunuyoruz. Türkiye genelinde YKS’de dereceye giren ve genel not ortalamalarını yüksek tutan öğrencilere de başarı bursları veriyor, bu yıl yeni açtığımız 5 bölüm ile birlikte toplam 32 bölüme öğrenci alacağız. Bin 560 yeni öğrenciden 412’si tam burslu olacak. Bu oranlar ile üniversitemiz, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında en yüksek bursluluk oranına sahip 8. üniversite olarak yer alıyor. Havacılık ve Uzay Bilimleri gibi yeni kurduğumuz yeni fakültelerle yatay büyümeye önem veriyor, mevcut fakülteleri de yeni ve güncel bölümlerle zenginleştirerek dikey gelişmesini sürdürüyoruz. Bu kapsamda, “Makine Mühendisliği”, “Endüstri Mühendisliği”, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” lisans bölümleri ile birlikte, Meslek Yüksekokuluna kazandırdığımız “İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü” ile “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” ön lisans programlarında da eğitim veriyoruz. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM), Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve yeni kurulan Gaziantep OSB TEKNOKENT ile entegre hareket ederek üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyoruz. Teknoloji merkezleri ile girişimci ve KOBİ’lere uçtan uca hizmet ve teknolojik bir iş fikri ile başvuran üniversite bünyesindeki tüm girişimcilere tüm aşamalarında destek veriyoruz. “Erasmus+ programı ve Memorandum of Understanding (MoU)” kapsamında dünya genelinde yapmış olduğumuz 80 anlaşma ile her yıl en az 60 öğrenciye hibe desteği vererek dünya ve Avrupa ülkelerinin kapılarını açıyoruz. TÜMA 2021 yılı raporuna göre üniversitemiz; “A” notu alan 10 üniversiteden biri oldu. Türkiye’deki 198 üniversite arasında “genel memnuniyet” sıralamasında 17., Türkiye’deki 73 vakıf üniversitesi arasında da 11. sırada yer alarak öğrenci memnuniyeti alanındaki iddiasını kanıtladı.”

İntörn mühendislik uygulaması ile öğrencilerimizin %80’i diplomalarını almadan iş sahibi oluyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın

1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Gaziantep Üniversitesi, 45 bin 560 öğrencisi ve dünyanın 107 ülkesinden gelen 5 bin 392 yabancı uyruklu öğrencisiyle eğitim hayatına devam ediyor. Bilimsel ve sanatsal alandaki çalışmaları ile bölgesine öncülük eden uluslararası bir üniversite olan GAÜN’ün Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ‘neden GAÜN’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gaziantep Üniversitesi, İntörn Eğitim Modeli, Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleriyle dikkatle izlenen bir üniversite hüviyetini taşıyor. Üniversitemiz, Türkiye’nin TSE belgeli ilk üniversite spor kompleksi olan GAÜN Sporium’da, aynı zamanda ülkemizin en büyük ve geniş kapsamlı spor kompleksi olma özelliği ile öğrencilere ve personele hizmet veriyor. Gaziantep Üniversitesi Vakfı ile başarılı ve maddi desteğe muhtaç öğrencilere burs ve yardım sağlıyor, ayrıca birimlerde hizmet açığını kapatmak ve öğrenciyi mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla, belirli saatlerde çalışan öğrencilere çalışmalarının karşılığı olarak hizmet bursu veriyoruz. Üniversitemize şehir dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak kent ilinde 7 bin 692 kapasiteli kız yurdu ve 4 bin 463 kapasiteli erkek yurdu bulunuyor. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz 82 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin ilgi duyduğu alanlara yönlendirilmeleri, bilgi ve becerilerine göre bir araya gelerek çalışma yapabilmeleri için her türlü katkı ve olanağı sağlıyoruz. 120 Erasmus / Uluslararası ikili anlaşmalarımız bulunuyor. İntörn mühendislik uygulamasında öğrencilerinin yüzde 80’inin diplomalarını almadan iş sahibi olmalarının kapısı açılırken, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği saflarını da sıklaştırıyoruz."