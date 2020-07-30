GEBKİM MTAL’de uygulama ve pilot üretim tesisi faaliyete geçecek

30 Temmuz 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Gebze Kimya ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (GEBKİM MTAL) 2019’da, Dilovası’nda proje okul olarak “Kimyamızda eğitim var” sloganıyla eğitime başladığını söyleyen GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan Çelik, “Proje okul olarak geçen yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci aldık. Dilovası’nda ikamet eden 68 öğrenci de yerel yerleştirme ile aramıza katıldı. GEBKİM MTAL, 2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim Yılında da 60’ı LGS sınavı puanı, 80’i yerel yerleştirme ile olmak üzere 140 öğrenci alacak’’ diye konuştu.

2 milyon liralık laboratuvar yatırımı

Okul sanayi işbirliği ile eğitim faaliyetlerini sürdüren GEBKİM MTAL’de 20 derslik, 8’i kimya ve 4’ü ise endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 laboratuvar bulunduğu bilgisini veren Hakan Çelik, “GEBKİM Vakfı laboratuvarlar ve teçhizat için 2 Milyon Liralık yatırım yaptı. Nitelikli bir eğitimin yanında sosyal anlamda gelişime de yatırım yapan okulumuz, öğrencilere kültürel ve sportif etkinlik imkanı sunuyor. GEBKİM Vakfı’nın desteğiyle, öğrenciler okul kıyafetleri ve yemekten ücretsiz faydalanıyor. Dilovası dışından gelen ve LGS puanı ile okula kaydolan öğrencilere ücretsiz servis sunuluyor. Firmaların desteği ile kurulan, 10 bin kitap kapasiteli kütüphanemiz de çocukların gelişimine destek veriyor” açıklamasını yaptı.

GEBKİM MTAL’nin kimya sanayiinin nitelikli iş gücü sorununa çözüm getirmek için eğitim hayatına kazandırdıklarını belirten GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Bu yıl pandemi nedeniyle LGS’ye giren öğrencilerimizin daha fazla moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Gençlerimize güveniyoruz, onlar her duruma uyum sağlayacak güçteler. Kimya sanayinin merkezlerinden Kocaeli’nde eğitim veren okulumuz nitelikli mesleki eğitim yanında öğrencilerimizin topluma faydalı birer birey olmalarını sağlayacak sosyal ve kültürel aktivitelerle de farklılaşıyor” ifadesini kullandı.

Güçlü eğitim altyapısı, sosyal imkanları, staj ve burs olanaklarıyla 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına başlayacaklarını söyleyen Aracı, “Anaokulu projemiz onaylandı. Ruhsatın alınması ile birlikte bayramdan sonra temelini atmayı planlıyor, seneye bu zamanlar anaokulumuzun açılışını yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl devreye almaya planladığımız Uygulama ve Pilot Üretim Tesisimiz, öğrencilerimize mikro düzeyde üretim yapma ve deneyim kazanma açısından büyük şans olacak” dedi.