Gebze Teknik Üniversitesi'nden uluslararası başarı

Takip Et

KOCAELİ (DÜNYA)

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası Journal of Strategy and Management dergisinde yayınlanan Web of Science’ta taranan yayın sayısına göre "Yeni Ürün Geliştirme Araştırmacıları" arasında listede 19'uncu sırada yer aldı. Gebze Teknik Üniversitesi sıralamada ilk 20’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, halen GTÜ'de "Ürün Geliştirme Takımlarında Duygu Yönetimi" üzerine çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "GTÜ ailesi olarak akademisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.