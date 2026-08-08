Geleceğe yatırımda 0-6 yaş kritik
Bir çocuğun, beyin gelişiminin yüzde 90’ının üç yaşında, yüzde 95’inin 6 yaşında tamamlandığına vurgu yapan uzmanlara göre, yaşamın ilk yıllarında eşit fırsatlara erişim toplumun geleceği açısından önemli.
Hamide HANGÜL
KARS
Araştırmalar, beyin gelişiminin en hızlı 0-6 yaş arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, çocuğun beyin gelişiminin yüzde 90’ı üç yaşında, yüzde 95’i ise 6 yaşında tamamlanıyor. Chicago Üniversitesi’nden Nobel Ekonomi Ödüllü profesör James Hackman’ın araştırmaları da erken çocukluk eğitiminin önemine işaret ediyor. Hackman’ın araştırmasına göre, 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatırım, topluma 7 kat geri dönüş sağlıyor. Okul öncesi eğitime yönelik bilimsel çalışmalardan biri de "30 milyon kelime farkı" teorisi.
Kısıtlı diyalogda 15 milyon kelimede kalıyor
Araştırmalar, doğumdan itibaren evinde kitap okunan ve ebeveynleriyle nitelikli diyalog kuran bir çocuğun 3 yaşına geldiğinde 45 milyon kelime duyduğunu; kısıtlı diyalog ortamındaki bir akranının ise yalnızca 15 milyon kelimede kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre, aradaki bu 30 milyon kelimelik uçurum, çocukların gelecekteki özgüvenini, kendini ifade etme yeteneğini ve hatta toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışını doğrudan şekillendiriyor.
Cumhuriyet’in 100. yılında erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini desteklemek için Yapı Kredi’nin başlattığı ‘Yarınlara Kartopu’ projesi ise bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcıya, 320 bine yakın çocuk ve ebeveyne ulaştı. Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, “Baktığınızda, yaklaşık 5-5,5 milyon hanede 7,5-8 milyon 0-6 yaş arası çoğumuz var, toplam nüfusun içinde. Bugün 7,5-8 milyon yaş grubunun ve her yıl arkadan gelen 800-850 bin çocuğumuzun eğitimi ve gelişimiyle ilgili bir projedir Yarınlara Kartopu” diye konuştu.
Çocukların yaşamın ilk yıllarında eşit fırsatlara erişmesinin toplumun geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Öztaşkın, “Güçlü bir toplumun temeli, çocukların hayata eşit fırsatlarla başlayabilmesinden geçiyor. Bugün proje, yüz binlerce aileye ulaşan, güçlü bir sosyal etki platformuna dönüştü” dedi.
Amaç fırsat eşitliği sağlamak
Bilimsel araştırmaların, beyin gelişiminin büyük bölümünün yaşamın ilk altı yılında tamamlandığını çok net gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Dil gelişiminden problem çözme becerilerine, sosyal ve duygusal gelişimden öğrenme kapasitesine kadar yaşam boyu kullanacağımız pek çok yetkinliğin temeli bu dönemde atılıyor. Amacımız, farklı gelir gruplarından gelen ailelerin çocukları arasındaki makası, okula başladıkları o ilk gün mümkün olduğu kadar kapatabilmektir. Projeyle sunulan kaynakların, önemli bir kaldıraç etkisi var” dedi.