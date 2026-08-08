Geleceğe yatırımda 0-6 yaş kritik

Hamide HANGÜL

KARS

Araştırmalar, beyin geli­şiminin en hızlı 0-6 yaş arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, ço­cuğun beyin gelişiminin yüzde 90’ı üç yaşında, yüzde 95’i ise 6 yaşında tamamlanıyor. Chicago Üniversitesi’nden Nobel Ekono­mi Ödüllü profesör James Hack­man’ın araştırmaları da erken ço­cukluk eğitiminin önemine işaret ediyor. Hackman’ın araştırma­sına göre, 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatı­rım, topluma 7 kat geri dönüş sağ­lıyor. Okul öncesi eğitime yönelik bilimsel çalışmalardan biri de "30 milyon kelime farkı" teorisi.

Kısıtlı diyalogda 15 milyon kelimede kalıyor

Araştırmalar, doğumdan itiba­ren evinde kitap okunan ve ebe­veynleriyle nitelikli diyalog kuran bir çocuğun 3 yaşına geldiğinde 45 milyon kelime duyduğunu; kısıtlı diyalog ortamındaki bir akranının ise yalnızca 15 milyon kelimede kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre, aradaki bu 30 milyon keli­melik uçurum, çocukların gele­cekteki özgüvenini, kendini ifa­de etme yeteneğini ve hatta top­lumsal cinsiyet eşitliğine bakışını doğrudan şekillendiriyor.

Cumhuriyet’in 100. yılında er­ken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini desteklemek için Ya­pı Kredi’nin başlattığı ‘Yarınlara Kartopu’ projesi ise bugüne ka­dar yaklaşık 620 bin kullanıcıya, 320 bine yakın çocuk ve ebevey­ne ulaştı. Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaş­kın, “Baktığınızda, yaklaşık 5-5,5 milyon hanede 7,5-8 milyon 0-6 yaş arası çoğumuz var, toplam nüfusun içinde. Bugün 7,5-8 mil­yon yaş grubunun ve her yıl ar­kadan gelen 800-850 bin çocu­ğumuzun eğitimi ve gelişimiyle ilgili bir projedir Yarınlara Kar­topu” diye konuştu.

Çocukların yaşamın ilk yılla­rında eşit fırsatlara erişmesinin toplumun geleceği açısından kri­tik önem taşıdığına dikkat çeken Öztaşkın, “Güçlü bir toplumun temeli, çocukların hayata eşit fır­satlarla başlayabilmesinden ge­çiyor. Bugün proje, yüz binlerce aileye ulaşan, güçlü bir sosyal etki platformuna dönüştü” dedi.

Amaç fırsat eşitliği sağlamak

Bilimsel araştırmaların, beyin gelişiminin büyük bölümünün yaşamın ilk altı yılında tamamlandığını çok net gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Dil gelişiminden problem çözme becerilerine, sosyal ve duygusal gelişimden öğrenme kapasitesine kadar yaşam boyu kullanacağımız pek çok yetkinliğin temeli bu dönemde atılıyor. Amacımız, farklı gelir gruplarından gelen ailelerin çocukları arasındaki makası, okula başladıkları o ilk gün mümkün olduğu kadar kapatabilmektir. Projeyle sunulan kaynakların, önemli bir kaldıraç etkisi var” dedi.