Geleceğin bilim insanlarından günümüz sorunlarına inovatif çözümler

Geleceğin değerli bilim insanlarına destek olmak ve yeni nesilleri yaratıcı olmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması' sonuçlandı. Bu sene 31. kez düzenlenen organizasyonda, ödüller sahiplerini buldu.

Genç mucitler ödüllendirildi

Çevrim içi olarak düzenlenen törende genç mucitler ödüllendirildi. Fizik alanında Tarsus Amerikan Koleji, Kimya alanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Biyoloji dalında İzmir Özel Ege Lisesi, Yapay Zeka alanında ise Bursa Halil İnalcık Bilim Ve Sanat Merkezi birincilik ödülüne layık görüldü.

136 öğrencinin 78 projesi değerlendirmeye değer görüldü

Türk bilim dünyasının seçkin akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda 136 öğrencinin hazırladığı 78 proje sergilenmeye değer görüldü. Yarışmada jüri üyelerinin ortak görüşü, günümüz sorunlarına bilimsel ve inovatif çözüm önerileri getiren ve hayata geçirilebilecek birçok proje olduğu yönünde oldu.