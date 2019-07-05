Genç ve kadın girişimcilerden eğitim birlikteliği

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası, TOBB Genç ve Kadın İcra Komitelerini aylık olağan toplantılarını Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde organize etti. Okul kütüphanesinde yapılan toplantıda TOBB Bursa Genç ve Kadın İl İcra Komite üyelerine ilk olarak, Okul Müdürü Ömer Bülbül tarafından bilgi verildi.

Okulu gezerek yapılması gerekenleri yerinde tespit eden İl İcra Komitesi Üyeleri, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim öğretim döneminde staj programlarının uygulanmasına yardımcı olmak ve mezun olduktan sonra da istihdam konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek şartları uygun öğrenciler için iş garantili okul imajının kazandırılması konularında fikir birliğine vardı.

26 bin dönümlük arazide II. Abdülhamid’İn emri ile 1891 yılında “Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi” adıyla 1891 tarihinde eğitime başlayan okul, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim öğretime devam ediyor.