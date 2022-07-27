Gençlere başarı için yol haritası

Milyonlarca gencimiz bugün itibariyle ÖSYM sınavındaki puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlıyor. Başvurular 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. DÜNYA'nın hazırladığı 'Üniversite Kariyer Rehberi' 2022, üniversite adaylarına seçimlerinde ışık tutacak uzman görüşlerini ve ipuçları sunuyor. Gençlerin üniversite tercihlerinde yardımcı olabilmek amacıyla gazetemizde iki yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Akademisyenler, danışmanlar ve iş dünyasının temsilcileri mesleklerin geleceğinin nasıl biçimleneceği ve şirketlerin gençlerden neler beklediği hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Toplantıya fiziken katılamayan bazı fikir önderleri ise sorularımıza yazılı olarak yanıt verdiler. Elde ettiğimiz değerli bilgiler ışığında üniversite adayları için içgörüler, tavsiyeler ve yol haritalarından oluşan bir özel sayı hazırladık.

MESLEKLERİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK 4 TREND

Dünyada değişen ihtiyaçlar ve beklentiler, mesleklere de yansıdı. İş yaşamıyla birlikte mesleklerde de hızlı bir değişim ve dönüşüm var. Alanlarının uzmanları, mesleklerin geleceğine yön verecek 4 trendi belirledi. Veri yönetimine bağlı mesleklerin sayısı çoğalırken, kimya, biyoloji, matematik mühendisliğine talep artıyor. Yanı sıra sosyal girişimcilik ve sürdürülebilirlik yatırımları da hızla büyüyor. Deneyim tasarımcılığına parantez açılıyor.

UZMANLAR, GENÇLİĞİN HALLERİNİ YORUMLADI

Fikir önderleri ve akademisyenler, gençliğin ruh hallerine ilişkin görüşlerini aktardı. Yüksek kaygı, uzmanların ortak kanısı olarak öne çıkıyor. Gençlerin, kariyer yolculuğunda start-up çalışanı olmak ve kendi girişimini ortaya koymak fikirlerinin ağırlık kazandığına vurgu yapılırken, meslek seçiminde araştıran ve istediğini net ortaya koyan bir yapının oluştuğu dile getiriliyor.

ŞİRKETLER, GENÇ YETENEKLERİ NASIL KAZANABİLİR?

Bu soruya, özel sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve insan kaynakları uzmanları yanıt veriyor. Şirketlere yapılan öneriler arasında, ‘eğitim programlarının düzenlenmesi, proje gruplarının oluşturulması ve kurumiçi girişimciliğin teşvik edilmesi’ uygulamaları öne çıkıyor. Eleştiriye, oyuna dahil etmeye ve iletişime açık bir yapının önemli olduğu vurgulanıyor.

TERCİH ÖNCESİ KULAK VERİLECEK TAVSİYELER

Üniversite ve bölüm seçimlerinde öğrencilere rehberlik yapacak tavsiyeleri sıraladık. DÜNYA yuvarlak masasına katılan ve görüşlerini sunan uzmanlar, “Nerede okumalıyım” sorusundan önce, “Bu özelliklerimle nerede çalışırım” sorusunun akıllara getirilmesini öneriyor. Akıl ve duygunun dengelenmesi, geleceğin teknolojilerine odaklanılması tavsiyeler arasında.

HAYALLER SINIRLANAMAYACAK KADAR GENİŞ

Peki, bir ya da çok nedenden istediği üniversiteye veya bölüme gidemeyecek gençler ne yapmalı? Bu soru da uzmanlarımıza yöneltildi. Karşımıza okunması hararetle tavsiye edilen yanıtlar çıktı. Şirketlerin, giderek çalışanlarının karakter yapılarına, diplomadan daha fazla önem verdiği gerçeğini vurgulayan uzmanlar, odaklara gelişim programlarının alınması gerektiğini dile getiriyor.

GÖRÜŞLERİYLE KATKIDA BULUNAN İŞ DÜNYASININ FİKİR ÖNDERLERİ

1. Akan Abdula/ Future Bright Group Kurucu Ortak

2. Ayşen Akalın/IAB Türkiye Başkanı

3. Ergun Güler/ Vestel Genel Müdürü

4. Semih İncedayı/ Doğuş Teknoloji CEO

5. Murat Kahraman/ Game Factory Yönetim Kurulu Üyesi

6. Gaye Kaleağası Hepsiburada / İnsan Kaynakları Direktörü

7. Barış Karadenizli / Kariyernet Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı

8. Çağlayan Kent/ Hayat Kimya Global Kurumsal İletişim Direktörü

9. Zeynep Sungu/ Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

10. Arda Öztaşkın/ Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü

11. Murat Yeşildere/ Yetenek Avcısı, Egon Zehnder Kıdemli Ortak

12. Sina Afra/ Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı

13. Faruk Eczacıbaşı/ Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

14. Hüseyin Tapınç/ Sia Insight Kurucu Ortak ve Genel Müdür



ORTAK GÖRÜŞLERİYLE KATKIDA BULUNAN AKADEMİSYENLER

1. Prof. Dr. Cemali Dinçer/ Yaşar Üniversitesi Rektörü

2. Prof. Dr. Burak Doğangün/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çccuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

3. Prof. Dr Erhan Erkut/ MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı, YetGen kurucusu

4. Prof. Dr. Haluk Gürgen/ Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

5. Prof. Dr. Gülay Hasdoğan/ ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı

6. Prof. Dr. Nebi Sümer/ Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı Öğretim Üyesi

7. Prof. Dr. Gülay Öztürk/ İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

8. Ahmet Yiğitbaşı/ Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

9. Doç. Dr. Şebnem Özdemir/ İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı