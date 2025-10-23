GTÜ ve BİYOSAD’tan stratejik iş birliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile BİYOSAD arasında imzalanan “İyi Niyet İş Birliği Protokolü”, sanayi-akademi iş birliğini kalıcı ve verimli bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Protokol, eğitim, staj, ortak proje, laboratuvar altyapısı ve mentorluk desteğini kapsıyor.

Öğrencilere yeni fırsatlar

Üç yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında GTÜ öğrencileri, BİYOSAD bünyesinde staj ve bitirme projeleri yürütebilecek. Ayrıca kariyer günleri, seminer ve yarışmalar gibi etkinliklerde ortak çalışmalar planlanıyor. Laboratuvar ve test altyapıları da karşılıklı kullanılacak.

BİYOSAD Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, iş birliğinin Türkiye’nin biyoteknoloji markalarını yaratmasında dönüm noktası olacağını belirtti. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise bu adımın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli BİKÜME girişiminin bir parçası olduğunu vurguladı.