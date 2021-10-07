Güler Sabancı: Dijital Kampüs ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Altunizade’deki Dijital Kampüs’ünün açılışını gerçekleştirdi. Yeni kampüsünde, iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ederek oluşturduğu yüksek lisans programlarında, tüm Türkiye’den iş insanları ve profesyonelleri ağırlayacak olan Sabancı Üniversitesi, öğrencilerine Hyflex teknolojisi sayesinde, birebir ya da sınıftaymış hissi yaratan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim verebilecek. Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya ev sahipliği yapacak.

Online ve hibrit eğitim altyapısı Dijital Kampüs'te birleşti

2020-2021 Güz Dönemi’nde faaliyetlerine başlayan Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’ü online ve hibrit alt yapısıyla hizmet verecek. Kampüste, yüksek teknik donanıma sahip 9 hibrit sınıf, 2 profesyonel kayıt stüdyosu, 2 grup çalışma odası, bilimsel showroom, konferans salonu ile dinlenme ve yemek salonları yer alıyor.

Yanı sıra Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU’nun kurumsal ve açık eğitimleri ile Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın eğitimleri de Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.

Sabancı: Proje, pandemiyle beraber tamamen yenilendi

Açılışta konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Böylesine yenilikçi ve donanımlı bir kampüsü hayata geçirmekten dolayı Üniversite adına gurur duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bu projeye pandemiden önce başlamıştık. Proje daha başındaydı ve pandemiyle beraber tamamen yenilendi. Çok daha hızlı hayatımıza giren ve artık vazgeçilmez olan ‘hyflex’ (yüksek esneklik) çalışma metodunu yansıtan ve metodunun gerektirdiği tüm dijital altyapıyı gerçekleştirdiğimiz Altunizade Dijital Kampüs’ü hayata geçirdik.” dedi.



Sabancı DX’in de Altunizade’de aynı kampüs içinde yer aldığını belirten Sabancı, şöyle konuştu: “4 sene önce açılan Sabancı DX, Sabancı Holding’in dijital dönüşümünün liderliğini yapan bir şirket. Sabancı DX ile Sabancı Üniversitesi Dijital Kampüs’ün aynı yerde birbirine komşu olması, bir tesadüf değil; bilinçli bir karar. Eminim ki burada Sabancı Üniversitesi bu kampüs ile Sabancı DX dahil tüm iş dünyasına daha yakın olacak. Ancak birlikte çalışır, birlikte yaratır, birlikte geliştirirsek bu dünyada birçok soruna birlikte cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben başarı üçgenine çok inanıyorum. Bu da bunun en iyi örneklerinden birini gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Ülke için, ülkenin yüksek öğrenimi, eğitimi için, bugüne dek hep iyi örnekler hayata geçirdik. Bu da ülkemiz için yeni ve ilktir. Bu kampüsün dünyada da örneği az, iş birliğimiz olan Columbia Üniversitesi gibi. Amerika’nın IVY Ligi’ne baktığınızda, bu tip bir dijital kampüs örnekleri de çok az görünüyor. Dolayısıyla bu kampüsümüzle böyle bir lige de girmiş oluyoruz.”

Leblebici: Üniversite-sanayi işbirliğinde buluşma noktası olacak

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de, kampüsün eğitim ve iş dünyasına önemli katılar sağlayacağını vurguladı. Kampüsün, geleceğin üniversite ortamının şekillendirilmesinde öncü bir rol oynayacağı belirten Leblebici, “Bugün Tuzla ana kampüsümüzde bulunan 70’in üzerinde sınıf ve amfi, dijital teknolojilerin sağladığı tüm avantajları öğrencilerimize sunacak şekilde donatılmış bulunuyor. İçinde bulunduğumuz Altunizade Dijital Kampüs binası ise bu deneyimi bir adım daha ileriye taşımayı hedefleyen, hyflex gibi yeni geliştirilmekte olan teknolojilerin eğitim alanındaki kullanımını bir üst düzeye çıkaran, gerçek anlamda bir laboratuvar ortamıdır. Dijital Kampüs, bize aynı zamanda sanayi partnerlerimizle de birlikte çalışmak ve yeni uygulamalar geliştirmek için ideal bir ortam sağlayacak, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek bir buluşma noktası olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Werner Vogels: Dijital öğrenme çağı başladı

Amazon’un Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CTO) Werner Vogels ile İsviçre Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Dillenbourg de onur konuşmacılar olarak kampüsün açılışına online katıldı.

Konuşmasında dijital öğrenme çağının başladığını söyleyen Amazon CTO’su Werner Vogels, “Dijital teknolojilerdeki gelişmeler öğrencilere geçmişte hiç olmadığı kadar çeşitli öğrenme fırsatları sunuyor. Sabancı Üniversitesi’nin Dijital Kampüsü de önümüzdeki yıllarda kurumlarımızı ve yaşamlarımızı şekillendirecek değişimin, önemli itici güçleri olarak gördüğüm çeşitli trendlerin aslında bir birikimi olacak” dedi.

Dillenbourg: Artırılmış gerçekliğin pedagojik değeri gerçeklikten kaçmaktır

EPFL Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Dillenbourg ise, “Artırılmış gerçekliğin pedagojik değeri gerçeklikten kaçmaktır. Artırılmış gerçekliğin eğitimlerde kullanımı ise artık simülasyon yardımı ile oluyor. Dijital bilgi kullanılarak, fiziksel objeler üzerine bir simülasyon kurgulanıyor. Sonra masa başında bu simülasyonun dışarıdan gelebilecek yük ve sorunlara karşı dayanıklılığı test ediliyor. Artırılmış gerçeklik özellikle mimar ya da mühendislik eğitimlerinde daha çok kullanılır hale geldi.” şeklinde konuştu.