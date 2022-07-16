Güler Sabancı: İklim krizi ertelenemeyecek kadar acil bir durumda

Sabancı Üniversitesi'nin 20’nci dönem lisans ve 23’üncü dönem lisansüstü öğrencileri için Tuzla Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, salgında bir yandan olağanüstü şartlarda eğitimi kesintisiz sürdürmeye gayret ettiklerini, diğer yandan salgının özellikle gençlerde yarattığı stresin her zaman farkında olduklarını söyledi.

Sabancı, derslere sağlıklı erişim için kısa zamanda birçok teknolojik altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünyanın bir savaş halinde olduğunu, global enerji krizi yaşandığını, eşitsizliklerin derinleştiğini, insanlığı tehdit eden birçok konuyla karşı karşıya kalındığını anlatan Sabancı, tüm bu sorunların çözümünde dünyanın beklentisinin teknoloji, bilim ve insanlıkta yattığını ifade etti.

Güler Sabancı, insanlığı tehdit eden konuların başında iklim krizinin geldiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İklim krizi ertelenemeyecek kadar acil bir durumda. Artık Paris Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derece ısınma hedefinin ötesine geçileceği kabul ediliyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak yaşıyoruz. Seller, yangınlar, kuraklık gibi doğal afetlerde önemli artışlar gözlemleniyor. Bu dönemde dünyanın birlik ve beraberlik içinde olması, bu soruna çözümler üretmesi ve birlikte çalışması gerekiyor. Sevgili mezunlarımız, sizler, üniversitemizde aldığınız eğitim ve bilgiye dayalı çalışma anlayışıyla birlikte yaratma ve geliştirme anlayışınızla teknolojiyi çok iyi kullanan, toplumsal duyarlılığınız yüksek, çözüm odaklı yetkinliklere sahipsiniz. Bu yetkinliklerin bu dünyada sizlere büyük avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Sizler, kariyerinizde hedeflediğiniz başarılara odaklanırsanız, kolaylıkla ulaşabilme donanımına sahipsiniz."

"Hedefimiz, takdir edilen araştırma üniversitesine dönüşmek"

Rektör Prof. Dr. Yusuf Leblebici de üniversite sınav sonuçlarına göre ilk binden aldıkları öğrenci sayısını üç yılda iki katına çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Mezunların yüzde 97'sinin diplomalarını alır almaz istedikleri sektörlerde iş hayatına atıldıklarını ya da diledikleri ülkede lisansüstü eğitimlerini sürdürebildiklerini belirten Leblebici, "Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 22'sinden fazlası bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde en önde gelen şirket ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarını sürdürüyorlar. Hedefimiz sadece Türkiye'nin en iyisi olmak değil, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesine dönüşmektir." ifadelerini kullandı.