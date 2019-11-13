Gülmez: Lojistik entegre bir yönetim sistemi

13 Kasım 2019

Lojistiğin, bir ülke için taşımacılığın yanında dış ticaret, depolama, paketleme ve dağıtım gibi birçok faaliyetin entegre bir şekilde gerçekleştiği stratejik bir alan olduğunu aktaran Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Murat Gülmez, sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için üniversitelerdeki çalışmaların da yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Dr. Gülmez, “Lojistik bölümü birçok üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yer alıyor. Bu bölümler, öğrencileri lojistik dünyası için gereken temel ve teknik bilgilerle donatmak ve öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirmek için büyük önem arz ediyor” dedi.

“Yenice Lojistik Köy projesi önemli rol oynayacak”

Adana–Mersin bölgesinin sahip olduğu lojistik avantajlara dikkat çeken Dr. Gülmez şunları söyledi: “Üniversiteleri, iş geliştirme merkezleri, teknoloji parkları, organize sanayi bölgeleri, etkin sivil toplum kuruluşları ve bu kurumların arasında gelişen işbirliği bölge için diğer önemli avantajlar olarak sayılabilir. Temeli atılan Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattının Akdeniz’e açılan en önemli ayağı Mersin Limanı. Çukurova Bölgesi'nin ülke için önemli bir gelişme odağı ve pek çok sosyoekonomik ilişkinin kesişme noktası olduğu görülüyor. Buna ek olarak, 2020-2021 yılları arasında tamamlanması planlanan havalimanı da lojistik faaliyetleri olumlu yönde etkileyecek. İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı haline gelecek olan üssün, yıllık 15 milyon yolcuyla Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca, Tarsus-Yenice bölgesinde faaliyete başlayan lojistik köy projesi, önemli rol oynayacak.”

“Çukurova, Ortadoğu’nun en önemli üssü”

Çukurova Bölgesi’nin sahip olduğu lojistik olanakları ve avantajlarıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli lojistik noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Dr. Gülmez, “Türkiye’nin en önemli lojistik avantajlarına sahip bölgemizin bu alandaki gücü giderek artıyor. Bölgemiz Türkiye içindeki coğrafi konumu, üretim kapasitesi, Mersin, İskenderun Limanı'nın geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışına birden fazla ulaşım kolaylığının sağlıyor. Dolayısıyla Çukurova Türkiye’nin değil aynı zamanda Ortadoğu ile Doğu Akdeniz’in önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi olma potansiyelini taşıyor. Bölgemizde bulunan Mersin Limanı Doğu Akdeniz bölgesinde stratejik lokasyonuyla yapılacak tüm yatırımların da çekim alanı. Bölgemizde lojistik imkanlar geliştikçe ekonomik güç artacak, yeni iş alanları oluşacak” diye konuştu.