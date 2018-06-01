Güneş enerjisi şirketi okul kurdu ‘doğa dostu’ nesiller yetiştirecek

01 Haziran 2018

AYLİN RANA AYDİN

‘Hayaller tam yol ileri!’ mottosuyla yola çıkan İleri Nesil Okulları (İNO), kendi enerjisini üretecek. Çevreci ve doğa dostu nesiller yetiştirmek adına adım atan İNO, 2018-2019 eğitim yılında İstanbul Çekmeköy’de öğrencilere kapılarını açacak. İstanbul’dan sonra Anadolu’ya da açılmayı planlayan İNO’nun ilk hedefi Çekmeköy’de sağlam bir temel atmak.

Eğitimin bir bütün olduğunu ve her alanda öne çıkmayı planladıklarını söyleyen İNO Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü M. Fahrettin Eldek, “Çok güçlü bir eğitim kadromuz var. Yabancı dil, spor, kültür, fen, matematikte iddialıyız” diye konuştu.

İnosolar Led Aydınlatma ve Solar Enerji Sistemleri tarafından kurulan okulun güneşten üreteceği enerjiyi çatısındaki sandviç paneller yoluyla gerçekleştireceğini kaydeden Eldek, “İnosolar, Alman Wagner Solar’ın Türkiye’deki çözüm ortağı. Şirketin hayalinde hep kendi enerjisini üreten bir okul vardı. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına bu projeye başladılar. Hem doğa dostu hem de çevreci bir okul olarak yola çıktığımızda dedik ki ‘kendi işimiz olan enerji sektöründen yola çıkalım ve kendi enerjimizi kendimiz üretelim’. Hem doğaya katkımız olsun hem de çocukları bu bilinçle yetiştirelim istedik. Sistem, minimum 7 yılda kendini amorti ediyor. Enerji üretimiyle yıllık yaklaşık bin 400 civarında ağacın kesilmesini de önleyeceğiz” dedi.

Konsept sınıflar bulunuyor

Okulun inşaatının Haziran ayında tamamlanacağını söyleyen Eldek, “Halen 10 bin metrekare alanda inşaatımız var. 6 anaokulu, 16 ilkokul, 16 ortaokul olmak üzere 38 derslik, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, spor salonu, fuaye, görsel sanat odaları bulunuyor. Lise binamız da bir yıl içinde 6 bin 500 metrekare alan üzerine gerçekleşecek. İki ila üç yıl içinde yatılı bölümümüzü de tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu. 750 ila 800 civarında öğrenci kapasitelerinin bulunduğunu söyleyen Eldek, “Aslında bin kişilik kapasitemiz var. Fazla dolu sınıflardan ziyade öğrenmeyi destekleyecek ortamlar yarattık. Planlamada ilkokul ve ortaokul sınıflarını 20’şer kişi planladık. Anaokulu sınıfları da 3, 4 ve 5 yaş olacak. 3 ve 4 yaşta 16 öğrenci, 5 yaşta da 18 öğrenciyle devam edeceğiz. İlk yıl anaokuluna 3, 4, 5 yaştan birer sınıf, ilkokulda 1 ve 2. sınıf, ortaokulda da 5 ve 6. sınıfı açacağız. Birer sınıfla başlayacağız. Haftalık ders saatleri ilkokulda 37, ortaokulda 41 saat olacak” şeklinde konuştu.

Klasik sınıf sistemlerinden ziyade çocukların rahat öğrenmelerini sağlayacak konsept sınıflar oluşturduklarını belirten Eldek, maker atölyesi, bilgisayar, drama derslikleri gibi sınıflar kurduklarını bildirdi. Eldek, “Şimdiye kadar okula 10 milyon TL’lik yatırım yaptık. Eğitimde kalıcı olmak istiyoruz. Her yerde okul açmaktan ziyade eğitim kalitemizi hayata geçirmek istiyoruz. Biz çocuklara öğrenmeyi öğreteceğiz” ifadelerini kullandı. Eldek, okulda yaklaşık 40 personel olacağını ve Amerikalı, Kanadalı iki İngilizce öğretmenlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Öğretmenlere ‘21. yüzyıl becerileri’ eğitimi

Eğitim modellerini tamamlamak adına kendi öğretmenlerinin eğitimleriyle yola çıktıklarını ifade eden Eldek, “Öğretmenlerimizin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek adına öğretmenlerimize bu yönde eğitimler sağlıyoruz. Çocukların kazanımlarının hangi dönemlerde nasıl ölçüleceği, bu kazanımların geri bildirimlerin nasıl yapılacağı ve bu kazanımlarla ilgili veliye geri dönüşün nasıl yapılacağını öğretmenlerimize öğreteceğiz. Yeni bir okul olmamızın en büyük avantajı hepimizin aynı dili konuşuyor olması. Hepimiz aynı dili konuştuğumuzda çocuklara da aynı modeli uygulayabilecek ortamlar yaratacağız. Öğrenmenin bir bütün olduğunu ve bir öğrenmeyi tamamlanmadan diğerine geçmemelerini sağlayacağız” dedi.

Öğrencilerin okul sonrası ek derse ihtiyaç duymamalarını sağlayacaklarını söyleyen Eldek, öğrencilerin okuldaki bütün etkinliklere katılabileceği programlar oluşturacaklarını belirtti. Fırsat eşitliği yaratmak adına eğitim bursları vereceklerini söyleyen Eldek, “Başarı burslarımız da olacak örneğin, 6. ya da 7. sınıfların birincisi gelecek yıl belirli oranlarda burs alacak. Spor, fen gibi alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda okulu temsil edip başarılı olanlara da burs vereceğiz. Sosyal sorumluluk projesi olarak ileride başarılı olup da imkanı olmayan çocuklara da dokunmak istiyoruz” diye konuştu. Eldek, liseyi de hazırlık + 4 yıl Anadolu lisesi olarak planladıklarını ve hem yurtiçi hem de yurtdışına hazırlayan programlar uygulamak istediklerini söyledi.

Çocukların ‘antropometrik’ ölçümleri yapılacak

Hacettepe Üniversitesi fizyoterapistleri ve mezunlarıyla birlikte proje çalışmaları yaptıklarını söyleyen Eldek şu bilgileri verdi: “Çocukların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla antropometrik ölçümleri yapılıp belirli periyotlarla buna yönelik o yönlerini geliştirecek egzersizler veriliyor. Yıl boyunca yapılması ve kazanımlarının bir yazılım programında saklanıp veliye de kazanımların yapılacağı programlar geliştirdik.”