Güral Porselen, kadın istihdamını artırmayı hedefliyor

M. Rıdvan CEBECİOĞLU / KÜTAHYA

Kütahya, özel sektör eliyle yapılan yeni bir eğitim kurumuna kavuşuyor. Güral Porselen tarafından yaptırılacak 12 derslikli Nesrin Güral Anaokulu’nun imza töreni, Kütahya Valisi Ali Çelik, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin Güral, Harika Güral ile Ali Güral’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, çalışarak üretime katkıda bulunmak isteyen kadınlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

İş başvurusunda bulunan Kütahyalı kadınları sayı sınırı olmaksızın işe alarak kadın istihdamını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydeden Güral, “İşe girmek isteyen kadınlar bize müracaat etsinler. Başvurdukları alana uygun olmaları halinde hemen işe alımları yapılacak. Gerek mevcut tesislerimizde gerek kısa zamanda faaliyete başlayacak olan fabrikamızda da kadın istihdamını artırmak istiyoruz. Güral Porselen olarak fabrikalarımızda kadınlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Nesrin ve Harika Hanım’ın da istekleri de fabrikalarımızda kadın çalışan sayısını artırmak yönünde. Aile büyüğü olarak ben de bu konuya özel önem veriyorum.” şeklinde konuştu.

İş insanlarının istihdam ve yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerin de önemli olduğunu belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, Güral ailesinin, çocukları nitelikli ve kaliteli eğitim olanaklarıyla buluşturacak okul binasının yapımıyla önemli bir sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, anaokulunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

“Yapılacak çok iş var”

Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Güral ise, “Yapılacak çok iş var ama hep birlikte çalışacağız. Öte yandan mutlu nesil bizim için çok önemli. Anneler, çocuklar, öğretmenlerimiz, tüm kadro mutlu olsun istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ömrümüz olursa daha başka projelere imza atmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.