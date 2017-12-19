"Güvenlik bilimleri fakültesi" kararı YÖK'e gönderildi

19 Aralık 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ'de gelecek dönemde açmayı planladıkları "güvenlik bilimleri fakültesi"nin kurulmasıyla ilgili kararın üniversite senatosundan oy çokluğuyla geçtiğini, bundan sonra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında verilecek karara göre hareket edeceklerini söyledi.

Çelik, makamında düzenlediği basın toplantısında, özellikle 15 Temmuz'dan sonra istihbarat, strateji ve güvenlik görevlileri konusunda yaşanan bazı problemleri gördükten sonra böyle bir fakülte kurmayı düşündüklerini belirterek, "Fakülte içindeki özellikle strateji bölümü sadece ülkemizin değil bir şirketin, fabrikanın da geleceğe yönelik planlarının yapılması ve buna bağlı olarak gelecekteki muhtemel problemleri görmeye yönelik bir bölümdür. İstihbarat bölümü de bu fakültenin içinde olacak. Benzer bir şekilde güvenlik görevlisi yetiştiren bir bölümümüz daha olacak." ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Çelik, fakülte fikri gündeme geldiğinde, düşüncelerini asker ve polis gibi güvenlik birimleriyle paylaştıklarına ve kendilerine olumlu geri dönüş sağlandığına dikkati çekerek, "Fakültenin kurulmasıyla ilgili karar bugün senatoda oy çokluğuyla geçti ve karar YÖK'e gönderildi. Bundan sonra orada hocalarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Çelik, gazetecilerin "İstihbarat denilince akla ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor, mezun olacakların hedefinde burası var mı?" şeklindeki sorusuna, "Ülkemizde istihbaratçı yetiştiren zaten farklı birimler var. Dolayısıyla onların alanına girmeyecek şekilde. Başta özel sektörde bir takım bilgilerin ortaya çıkmasında bunlar etkin bir şekilde görev alacak. Yani milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında ayrı olarak güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak. Mezun olanlar bu şekilde istihdam edilecek." yanıtını verdi.

Ajan yetiştirmeyeceklerini vurgulayan Çelik, "Böyle bir durum yok. Onun formatı apayrı. Bunun dışında kamu ve özel sektördeki firmalara bunlara özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA