Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlilik/Doktora öğrencileri alınacak.
Adayların ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.