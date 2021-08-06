Hacettepe Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim, Seramik ve Cam Bölümlerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak. Sınav için online Başvurular 9-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenci adayları sınav başvuru tarihi ve koşulları ile ilgili detaylı bilgileri www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden, 312 297 68 40/41 numaralı telefonlardan veya gsf@hacettepe.edu.tr e-posta adresinden öğrenebilecekler.

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