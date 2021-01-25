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Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Haliç Üniversitesi bünyesine öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımı yapacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

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