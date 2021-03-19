Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacak.

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