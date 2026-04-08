Hayırseverlerin desteği ile Malatya’da 1419 derslik yapıldı

Recep ERÇİN

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkılan Sümer Ortaokulu yerine inşa edilen yeni okulda bu hafta başında eğitim ve öğretime başlandı. Vali Yavuz, açılış hitabında şunları dile getirdi:

“Bir yılı aşmadan teslim ettiğimiz rezerv alanlar oldu. Deprem öncesi derslik sayımızı yüzde 50 daha yukarı çıkardık. Millî Eğitim bütçesinden 12,5 milyar liralık yatırım yaptık. Biz sadece depremin izlerini silmiyoruz. Geleceğin Malatyası’nı inşa ediyoruz.”

Başkan Sami Er de, “İlk bir yıl zorlandık ama Malatya artık ayağa kalktı diyebiliriz. Biz sadece yaraları sarmıyoruz. Geleceğin Malatyası’nı inşa ediyoruz. Malatya’nın özlem duyduğu mega projeleri hayata geçiriyoruz. Sıkıntılar var ama final aşamasındayız. Bin 263 lokasyonda şantiye var. Günde bin 200 kamyon şehir içinde dolaşıyor” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Rıdvan Mertöz, “Daha önce bir ilkokul ve bir ortaokul yaptık. O zaman valimiz ‘Bir de lise yapın’ dedi. Biz de gücümüz yeterse yaparız derken Malatyamız asrın felaketini yaşadı. Biz de dişimizi sıktık ve lise için kolları sıvadık. Ama önerilen iki liseden birinin adı Cumhuriyet idi, diğerinde de bir şehidimizin adı vardı. O yüzden o isimleri değiştirmek istemedik ve yine ortaokul yaptık” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır da, “Depremde 895 derslik kaybedildi. Bu okulla birlikte bin 419 derslik yapıldı ve eğitim öğretime başlandı. İnşası devam edenlerle birlikte Malatya’da derslik ihtiyacı kalmayacak. Yapılanların yüzde 40’ı hayırseverlerin destekleriyle oldu” bilgilerini paylaştı.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, “Paranız çok olabilir ama bu bir gönül işi. Gönlünüz yoksa bu işler yapılamaz. Biz de Malatya’ya bilim merkezi yapacağız” diye konuştu.