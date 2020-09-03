Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim yapan üniversiteler

03 Eylül 2020

Yeni tip koronavirüs pandemisinde son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış ile eğitim konusu tartışılmaya başlanırken, hibrit eğitim modeli gündeme geldi. Hibrit eğitim ne demek sorusuna yanıt aranırken, detaylar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

23 Temmuz'da TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında hibrit eğitim modeli hakkında, “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.” ifadelerini kullandı.

Hibrit eğitim modeli nedir?

Pandemi sonrasında gündeme gelen bu modelde 'hibrit' kelimesi anlam olarak 'melez' ve 'karma'yı ifade etmektedir.

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Hibrit eğitim veren üniversiteler

Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri hibrit eğitim modelini uygulayacak üniversiteler arasında gösteriliyor.