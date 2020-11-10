İBB burs sonuçları açıklandı! Ne kadar burs ödenecek?

10 Kasım 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında yapılacak İBB burs sonuçları için bekleyiş sona erdi. Yüzlerce öğrencinin açıklama beklediği İBB burs sonuçları açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gencuniversiteli.ibb.istanbul sayfasından açıklandı.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek İBB bursu ile toplamda 30 bin öğrenci burs desteği alacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen burs üçe bölünecek ve öğrencilere üç farklı ayda verilecek.

İBB bursu şartları nelerdir?

BB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu almak için öğrencilerden istenen şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar