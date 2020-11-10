İBB burs sonuçları için bekleyiş sürüyor

10 Kasım 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında yapılacak İBB burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yüzlerce öğrencinin açıklama beklediği İBB burs sonuçları konusunda açıklamanın kasım ayında yapılması bekleniyor.

İBB burs sonuçları için beklenen tarih kasım ayının ilk haftası olurken, geride kalan haftada konu hakkında bir açıklama yapılmadı. İBB bursu konusunda yapılan son açıklamada, evrak eksikliklerini gidermek için öğrencilere 1 Kasım'a kadar süre tanındığı duyurulmuştu.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek İBB bursu ile toplamda 30 bin öğrenci burs desteği alacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen burs üçe bölünecek ve öğrencilere üç farklı ayda verilecek.

İBB bursu geçtiğimiz yıl aralık ayında 1.200 lira, şubat ve mayıs aylarında 1000 lira olarak ödenmişti.