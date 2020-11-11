İBB burs sonuçları öğrencilerle paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu için bekleyiş sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından İBB burs sonuçları açıklandı. İlk ödemesi aralık ayında yapılacak burs için sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilere yıllık 3 bin 200 TL burs ödemesi yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında yapılacak İBB burs sonuçları için bekleyiş sona erdi. Yüzlerce öğrencinin açıklama beklediği İBB burs sonuçları açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gencuniversiteli.ibb.istanbul sayfasından açıklandı.
İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek İBB bursu ile toplamda 30 bin öğrenci burs desteği alacak. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen burs üçe bölünecek ve öğrencilere üç farklı ayda verilecek.
İBB bursu şartları nelerdir?
BB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu almak için öğrencilerden istenen şartlar şunlardır:
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar