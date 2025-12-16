İBB'nin ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kurslarına başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ve mezunlara yönelik ALES ve DGS hazırlık kursları için başvuruları başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Ders Atölyeleri projesi kapsamında, üniversite öğrencileri ile mezunları için ALES ve DGS hazırlık kursları verecek.

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi ve Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyelerde, Türkçe, matematik, sözel mantık ve sayısal mantık dersleri işlenecek.

Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak dersler, 29 Aralık'ta başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Kurslara katılmak isteyenler, "https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.