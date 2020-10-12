İç Denetçi Sınavı soruları yayımlandı

12 Ekim 2020

10 Ekim'de gerçekleştirilen İç Denetçi Sınavı sonrasında ÖSYM, sınav sorularını adayların erişimine açtı. Kurumun internet sitesinden 10 gün süreyle erişime açılan İç Denetçi Sınavı soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'u adaylar tarafından bu süreçte incelenebilecek.

Adaylar İç Denetçi Sınavı soruları ve cevaplarını ÖSYM AİS sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler.

Soruların açıklanmasının ardından İç Denetçi Sınavı sonuçları ise 10 Kasım 2020 tarihinde yine ÖSYM tarafından Sonuç sayfasından adayların erişimine açılacak.

SINAV SORULARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ