İç Denetçi Sınavı soruları yayımlandı
ÖSYM, İç Denetçi Sınavı sorularını erişime açtı. Adaylar 10 gün süreyle soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu inceleme fırsatı bulacaklar.
10 Ekim'de gerçekleştirilen İç Denetçi Sınavı sonrasında ÖSYM, sınav sorularını adayların erişimine açtı. Kurumun internet sitesinden 10 gün süreyle erişime açılan İç Denetçi Sınavı soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'u adaylar tarafından bu süreçte incelenebilecek.
Adaylar İç Denetçi Sınavı soruları ve cevaplarını ÖSYM AİS sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler.
Soruların açıklanmasının ardından İç Denetçi Sınavı sonuçları ise 10 Kasım 2020 tarihinde yine ÖSYM tarafından Sonuç sayfasından adayların erişimine açılacak.