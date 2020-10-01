İdari ve Adli Yargı başvuruları başladı

01 Ekim 2020

ÖSYM, İdari ve Adli Yargı başvurularının başladığını duyurdu. 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı öncesinde başlayan başvuru işlemlerinde adaylar ÖSYM AİS ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla Adli Yargı başvurularını yapabilecekler.

Adalet Bakanlığı Adli Yargı başvuru işlemleri 1-8 Ekim 2020 tarihleri aarasında gerçekleştirilecek. Sınav 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

Adli Yargı başvuru işlemleri öncesinde adayların HES kodu almaları gerekiyor. Bu kodu alan adaylar ÖSYM AİS'ten T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul 1, İstanbul 3, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van sınav merkezlerinde sınava girebilecekler.

Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur