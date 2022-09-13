IDP Education Türkiye, yurt dışı eğitim fuarı düzenliyor

IDP Education Türkiye, Sofitel İstanbul Taksim Otel’de yurt dışı eğitim fuarı düzenliyor. IDP Education’un tüm danışmanlık hizmetleri gibi ücretsiz olan etkinliği IDP Yurt Dışı Eğitim Roadshow organizasyonu, yurt dışı eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin katılımına açık olacak.

Fuara ilişkin açıklama yapan IDP Education Türkiye Müdürü Seval Sır, “Dünyanın en prestijli üniversitelerinden, kabul almak isteyen adaylar IDP Yurt Dışı Eğitim Roadshow’a ücretsiz katılabilirler.” dedi.

IDP Education Türkiye Müdürü Seval Sır, “Bölgemizin lider öğrenci yerleştirme etkinliği IDP Yurtdışı Eğitim Fuarı, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda ve ABD'deki dünyanın en prestijli kurumlarından birinde eğitim yolculuğunuza başlama şansınızdır. Bu büyük buluşmada, katılmak istediğiniz üniversiteye nasıl başvuracağınız, öğrenim ücretlerinin ne olduğu gibi daha pek çok konuda üniversite temsilcileriyle, IDP sertifikalı danışmanlardan tüm sorularınızın yanıtlarını alabilirsiniz.” diye konuştu.

“Profesyonellerden destek alınması çok önemli”

Yurt dışı eğitim fırsatı için profesyonel desteğin önemine dikkat çeken Sır, şunları kaydetti: “Tercih ettiğiniz üniversitelerin uzmanlarıyla konuşmak, seçeneklerinizi daraltmanıza ve sizin için doğru bölümü seçmenize yardımcı olacaktır. Destinasyonlarda bulunan üniversitelerin temsilcileriyle tanışacaksınız. Kendilerinden kurumlarındaki mevcut programları, kabul koşullarını, öğrenim ücretlerini, bursları sorun ve net cevaplar alın. Yurt dışı eğitimi için profesyonellerden destek almak çok önemli, bu nedenle yolu bilen bir danışmanla yurt dışında eğitim alma şansını kaçırmayın.”