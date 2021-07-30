'İEÜ, Kampüsİzmir ile Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesini büyük bir başarıyla uyguluyor'

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 20’nci yaşını kutladığı bu yılı ‘proje ve yenilik dönemi’ olarak hedefledi. 85 bin üyeli İzmir Ticaret Odası’nın gücünü yanına alarak öğrencilerine kesintisiz burs, garantili staj, küresel bağlantı ve referanslı iş imkanlarını sunan İEÜ, Güzelbahçe’de hayata geçireceği yeni kampüs için de hazırlıklara başladı.

Bünyesinde oluşturduğu ‘İzmir Bilimpark’ adlı teknoloji geliştirme bölgesine üst düzey yeni merkezler kazandıran İEÜ, gençlerin iş dünyası ile iletişim kurarak proje ve fikir üretebilecekleri yapıyı da güçlendirmiş oldu.

İzmir öncü olacak

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarını söyledi. Üniversite-şehir bütünleşmesinin Türkiye’deki ilk modeli olan Kampüsİzmir konseptini başarıyla uyguladıklarını ifade eden Özgener, “İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın kurduğu İEÜ, Türkiye’nin farklı bölgelerinden, başarılı gençlerin ilgisini çekiyor. Salgın, yetişmiş insan gücünün, nitelikli bilginin ve yüksek teknolojinin önemini gösterdi. Bu açından da İzmir ön plana çıktı” dedi.

Dünya çapında insan kaynağı yetiştirebilen birkaç üniversiteden biri olduklarını söyleyen Özgener, “Kampüsİzmir konseptimizin 4 temel bileşeni var. Bunlar; garantili staj, kesintisiz burs, referanslı iş ve küresel bağlantı. Öğrencilerimiz kendilerine en uygun yerde stajını yapabiliyor. Eğitim süreleri uzasa bile bursları kesilmiyor. İZTO’nun da desteğiyle öğrencilerimiz yurt dışındaki firma ya da kurumlarla rahatlıkla iletişim kuruyor. Birçok öğrencimize referans desteği de sağlıyoruz. Öğrencilerimizi; araştıran, öğrendiğiyle yetinmeyen, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler olarak yetişiyoruz. Üniversitemizin diploması, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da güçlü” diye konuştu.

Üniversite yönetiminde çok değerli isimlerin bulunduğunu söyleyen Özgener, “İzmir’deki kardeş kuruluşlarımızın başkanlarını, üniversitemizin yönetiminde bir araya getirdik. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin mütevelli heyetimizde yer almasıyla ailemizi daha da büyüttük” dedi.

‘3 kuşak usta-çırak’ projesi örnek oldu

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘ 3 Kuşak Usta-Çırak’ projesi hakkında da bilgi veren Özgener, “Çok önemsediğimiz bu projedeki amacımız, iş dünyasının tecrübeli isimlerini mezunlarımızla; mesleklerinde deneyimli mezunlarımızı da öğrencilerimizle usta-çırak geleneğinde buluşturmak. Mezunumuz; eşleştiği kişiye fikir danışıyor, onun tecrübelerinden yararlanıyor ve ortak çalışma yapıyor. Bu sayede gençlerimiz, iş yaşamına bir adım önde başlıyor” diye konuştu.

Güzelbahçe’ye yeni kampüs

Üniversitenin fiziki gelişimine yönelik yeni projeler de hazırladıklarını dile getiren Başkan Mahmut Özgener, “Balçova’da, doğa ile iç içe, eğitim için çok uygun bir kampüsümüz var. Kampüsümüz içinde 480 kişi kapasiteli yurdumuz, yürüyüş alanlarımız, kafelerimiz mevcut. 24 saat yaşayan bir kampüs düzenini sağladık. Ancak sürekli büyüyen üniversitemiz, sınırlarını genişletmek ve vizyonunu geniş alanlara yaymak zorunda. İkinci kampüsümüzü Güzelbahçe’de inşa etmek ve bu sayede yeni bölümler açmak istiyoruz. Kampüs için uzun süredir hazırlanıyoruz, planlamalarımız son aşamaya geldi” dedi.

Dijitalleşmeye ağırlık vereceğiz

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, COVID-19 ile birlikte birçok alanda dijital dönüşümün yaşandığını, gençlere yönelik beklentilerin değiştiğini söyledi. Çağı yakalayan, geleceği doğru planlayan bir üniversite olarak, eğitim müfredatını da buna göre oluşturacaklarını kaydeden Murat Aşkar, “Türkiye’de uzaktan eğitime hemen uyum sağlayan, her gün 11 bin kişinin kullandığı sistemi kuran bir üniversiteyiz. Yüz yüze eğitimi çok özledik. Ancak uzaktan eğitimin avantajlarından yararlandığımız harmanlanmış bir model üzerinde de çalışıyoruz. Dijitalleşme, büyük önem kazandı. Müfredatımızı, tüm bunları dikkate alarak hazırlıyoruz. Üniversitemiz, uzaktan eğitimde nasıl öncü olup geleceği doğru planladıysa, bundan sonra da öyle olacak. Öğrencilerimiz, İEÜ’lü olmanın ayrıcalığını okurken de iş yaşamına atıldığında da görecek” dedi.

“Uzaktan eğitim altyapısı önemli”

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kurumsal İletişim Direktörü Pelin Süzen, bu yıl üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere şu önerilerde bulundu.

“Üniversitelerin çift anadal ve yandal imkanlarını detaylıca araştırın. Bu sayede çift diploma sahibi olabilir, okuduğunuz bölümün dışındaki alanda da kendinizi geliştirebilirsiniz” diyen Süzen, “Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin eğitimdeki etkisi oldukça arttı. Tercihte bulunmayı düşündüğünüz üniversitenin uzaktan eğitim altyapısını, önümüzdeki döneme ilişkin planlamasını detaylıca araştırın” dedi. Süzen, “Eğitim almayı düşündüğünüz üniversitenin akademik kadrosunu inceleyin. Yurt dışı ve sektör bağlantılı akademisyenler, üniversite sonrası iş yaşamına hazırlanmanızda büyük fark yaratacaktır” diye konuştu.