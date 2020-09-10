İki üniversite daha uzaktan eğitimi duyurdu

10 Eylül 2020

KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Üniversitemizin 110 sayılı Senato Toplantısı'nda aldığı karar gereğince üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi online yapılacaktır."

Güz dönemi uzaktan eğitimle başlayacak

BŞEÜ'den yapılan açıklamada ise COVID-19 etkisinin artarak sürdüğü hatırlatılırken, son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade etmekteyiz."

Açıklamada, uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirmenin üniversitenin web sitesinden yapılacağı aktarıldı.

Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebileceği kaydedilen açıklamada, "Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin." ifadeleri kullanıldı.