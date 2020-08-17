İkinci il dışı atama olacak mı?

17 Ağustos 2020

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin il dışı atama başvurularını 6-10 Ağustos tarihleri arasında aldı ve 11 Ağustos tarihinde sonuçları açıkladı. Ancak il dışı atama kontenjanları öğretmenleri mutlu etmedi. Bu süreçte çeşitli mağduriyetler yaşayan öğretmenler ikinci il dışı atama için beklemeye başladı.

İkinci il dışı atama konusunda geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hamleleri olmuştu. Öğretmenlerden gelen talep üzerine MEB, yeniden öğretmenlere hak vermişti. Ancak 2020 için şu anda ikinci il dışı atama konusunda bir açıklama gelmedi.

Öğretmenler sosyal medyadan çağrı yapıyor

Tayin döneminde bazı öğretmenler çeşitli nedenlerle atandığı kurumlara gidemedi ve bunun sonucunda kurumda personel eksikliği oluştu. Yine bazı branşlarda tercih edilebilecek il ve okul sayısının düşük olması da öğretmenlerin yer değiştirmesini engelledi.

Bu gelişmelerin ardından #ikinciildışı, #güncelnormlaikinciildışı hashtaglerini kullanan öğretmenler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.