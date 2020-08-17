ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

İkinci il dışı atama olacak mı?

Öğretmenlerin il dışı atama başvuru süresi 6-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda öğretmen ikinci il dışı atama için beklemeye başladı.

İkinci il dışı atama olacak mı?
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin il dışı atama başvurularını 6-10 Ağustos tarihleri arasında aldı ve 11 Ağustos tarihinde sonuçları açıkladı. Ancak il dışı atama kontenjanları öğretmenleri mutlu etmedi. Bu süreçte çeşitli mağduriyetler yaşayan öğretmenler ikinci il dışı atama için beklemeye başladı.

İkinci il dışı atama konusunda geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hamleleri olmuştu. Öğretmenlerden gelen talep üzerine MEB, yeniden öğretmenlere hak vermişti. Ancak 2020 için şu anda ikinci il dışı atama konusunda bir açıklama gelmedi.

Öğretmenler sosyal medyadan çağrı yapıyor

Tayin döneminde bazı öğretmenler çeşitli nedenlerle atandığı kurumlara gidemedi ve bunun sonucunda kurumda personel eksikliği oluştu. Yine bazı branşlarda tercih edilebilecek il ve okul sayısının düşük olması da öğretmenlerin yer değiştirmesini engelledi.

Bu gelişmelerin ardından #ikinciildışı, #güncelnormlaikinciildışı hashtaglerini kullanan öğretmenler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.

il dışı öğretmen atama öğretmen atamaları ikinci il dışı atama olacak mı ikinci il dışı atama il dışı tayin öğretmen tayin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap