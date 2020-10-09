İkinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Öğrenimine ikinci üniversitede devam etmek isteyen öğrenciler için kayıt süreci devam ediyor. İşte 16 Ekim'de sona erecek ikinci üniversite kayıtları öncesinde merak edilen detaylar...
Eğitimine Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversitede devam etmek isteyenler için kayıt işlemleri devam ediyor. 16 Ekim'e kadar sürecek ikinci üniversite kayıtları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrimiçi (Online) Başvuru sayfasından yapılabiliyor.
Öğrenci adaylarının kayıt işlemlerinde şu süreçleri takip etmeleri gerekiyor:
- Öncelikle ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayarak "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini seçin.
- Açılan pencerede T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin ve "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayın.
- Sisteme giriş yaptıktan sonra "Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayın. Burada "Lütfen Program Seçiniz" yazan kısımdan ilgili bölgeyi (örneğin; Türkiye) seçin ve "Başvur" butonuna tıklayın.
- Daha sonra okumak istediğiniz bir ön lisans ya da lisans programı seçin. Ardından profilinizi oluşturun ve sizden istenen bilgileri girin. e-Devlet ile giriş yaptığınızda AÖF sistemi ikametgah gibi bilgileri e-Devlet sisteminden doğrudan çekmektedir.
- Son olarak muafiyet işlemini yaparak başvurunuzu tamamlayın.
- Bu aşamadan sonra başvurunuzun onaylanması için ödeme yapmanız gerekmektedir. Ödemenizi yaptığınızda AÖF ikinci üniversite kayıt işlemini tamamlamış olacaksınız.