İl içi atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları için bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 27 Temmuz'da duyurulacağını açıkladığı il içi atama sonuçları konusunda açıklamanın bugün öğretmenlerle paylaşılması bekleniyor.

En az üç yıl boyunca bulundukları eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin başvurulları dikkate alarak valilik tarafından gerçekleştirilen il içi tayin sonuçları bugün MEBBİS üzerinden açıklanacak.

İl içi atama sonuçları öncesinde başvuru işlemleri 14 Temmuz'da sona erdi. İl içi tayinlerde hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.