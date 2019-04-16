İlk nükleer meslek lisesi kuruluyor
Dünyanın en büyük nükleer fuarı ATOMEXPO kapılarını açtı. Fuarda konuşan Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, Türkiye’de nükleer meslek lisesi kurulacağı müjdesini verdi. (Ömer Türkdönmez)
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