İlk ve ortaokullarda 9 günlük ara tatil başladı

İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 2025-2026 yılının ilk ara tatiline başladı.

Hafta sonları da dahil olmak üzere 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatilde öğrenciler, ders yoğunluğuna kısa bir mola verecek. Kent genelinde okullarda İstiklal Marşı okunarak ara tatil süreci resmen başlatıldı.

Ümraniye’deki Necmettin Öztürk İlkokulu’nda öğrenciler, tatil sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken, bazı öğrenciler okulu özleyeceklerini söyledi.

2. sınıf öğrencisi Hayal Duru Topal, “Oyun oynayacağım ve ödev yapacağım” derken, sınıf arkadaşı Mehmet Ekrem Baş, “Hem mutluyum hem biraz üzgünüm, okulu özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Zümra Yılmaz ise “Arkadaşlarımı çok sevdiğim için biraz üzgünüm ama kitap okuyacak, gezeceğim” dedi.

Veliler de tatilin öğrenciler için dinlenme fırsatı olduğunu belirtti. Ümraniye’de veli Safiye Ayargül, “Bu tatil hem çocuklar hem bizler için iyi. Biraz doğayla iç içe olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Dersler 18 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.