İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre ilköğretim müfredatına “Bilinçli Tüketici” dersi eklenecek. Amaç, çocukların erken yaşta tüketici haklarını öğrenmeleri, bilinçli alışkanlıklar geliştirmeleri ve ekonomik farkındalık kazanmaları.

Uygun seçmeli derslerde de bilinçli tüketime yönelik içerikler yer alacak. Böylece öğrenciler, üretim-tüketim ilişkilerini daha iyi anlayacak, çevreye duyarlı ve haklarını bilen bireyler olarak yetişecek.

Okul öncesi eğitime erişim artacak

Program kapsamında tüm çocukların kaliteli, ücretsiz okul öncesi eğitime erişiminde fırsat eşitliği sağlanacak.

Okul öncesine yönelik derslik yapımı hızlandırılacak, köy ve taşımalı eğitim merkezlerinde ana sınıfları kurulacak. “Evde okul öncesi eğitim” modeli de uygulanacak.

Hayırseverler ve özel sektör, yatırımlarını okul öncesi eğitim alanına yönlendirmeye teşvik edilecek.

Ticaret ve tüketici haklarında yeni dönem

Hükümet, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, işlem maliyetlerinin azaldığı kalite odaklı bir ticaret ortamı hedefliyor.

Bu çerçevede, tüketiciyi koruma mevzuatı güncellenecek, hassas gruplara özel önlemler getirilecek ve bilinçli tüketim kültürü yaygınlaştırılacak.

Eğitimde kapsayıcılık güçlendirilecek

Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen güvenli eğitim ortamları oluşturulacak.

Okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar hayata geçirilecek.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için okulların fiziki altyapısı ve beşeri kaynakları artırılacak.

Kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler için özel etkinlik setleri hazırlanacak.

Uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilecek

Eğitim sistemi, olağanüstü durumlara karşı daha esnek hale getirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, bireyselleştirilmiş öğrenme sistemini etkinleştirecek ve uzaktan eğitim platformlarını güçlendirecek.

MEBİ adlı yapay zekâ destekli öğrenme platformunda kişiselleştirilmiş analizler yapılacak, dijital asistan sistemi geliştirilecek.

EBA içerikleri çeşitlendirilerek öğretim materyalleri, eğitsel videolar, simülasyonlar ve dijital kitaplar eklenecek.

İklim ve sürdürülebilirlik odaklı yarışmalar geliyor

Yeni dönemde öğrenciler arasında çevre bilincini artırmak amacıyla iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük temalı resim, şiir, afiş ve kısa film yarışmaları düzenlenecek.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında tiyatro, münazara, kısa film ve resim yarışmaları yapılacak. Ayrıca “Ulusal GençTek Zirvesi” ile öğretmen ve öğrencilerin bilişim alanındaki yenilikçi projeleri tanıtılacak.

Eğitimde dayanıklılık, katılımcılık ve yenilik hedefi

Program, Türkiye’nin eğitim sistemini geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Hedef; öğrencilerin hem teknolojiyi etkin kullanan hem de sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler olarak yetişmesi.