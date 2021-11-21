İmamoğlu’dan burs açıklaması: İlk taksit hesaplara yatacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 51 bin 890 öğrencinin eğitim desteği almaya hak kazandığını belirterek, “Aralık ayının ilk haftasında 3 bin 200 TL’lik eğitim desteğinin ilk taksidi hesaplara yatacak.” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından burs kazanan öğrencileri duyurdu.
Bu yıl 51 bin 890 üniversiteli öğrencinin ‘Genç Üniversiteli’ eğitim desteğini almaya hak kazandığını açıklayan İmamoğlu, “Aralık ayının ilk haftası 3.200 TL’lik eğitim desteğinin ilk taksidi hesaplara yatacak. Tüm öğrencilere sevgiler ve başarılar.” ifadelerini kullandı.