İnovatif girişimciliğe BEBKA desteği

12 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BTÜ’nün Mimar Sinan Kampüsü’ndeki imza törenine BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim; SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nın geliştirilmesi ve yürütülmesine katkı sunan kurumlar adına İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, KOSGEB Bursa Müdürü Erkan Güngör, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve girişimci adayları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, program hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında girişimci adaylarına 8 ay süreyle eğitimler ve mentorluklar verileceğini belirten İsmail Gerim, “Teknoloji odaklı ürün ya da hizmeti olan firmaların zorlandığı noktalar var. Bunları desteklediğimizde daha iyi noktalara götüreceğimizi gözlemledik. Program, iş hayatına başlamaya hazırlanan lisans öğrencileri ve belli alanlarda uzmanlaşmaya yönelen yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte üniversite dışındaki girişimcileri de hedeflemekte olup yenilikçi iş fikirlerine sahip bölgemizdeki tüm girişimcileri kapsıyor. Yaş sınırı yok. Girişimcilik her yaşta olabilir. Bunun yapılması için üniversite iş birliği şart. Biz bunları dahil ettik, sektörel ve akademik mentorluk programları ekledik. 8 ay sonra şirketlerin kurulması ve melek yatırımcılarla buluşması önemli. İnşallah model bir girişimcilik programı tasarladık” dedi.

“Yeni nesil girişimcilik şehri Bursa”

Bursa’nın sanayi ve girişimcilik alanında önemli işlere imza atan bir şehir olduğuna dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri Gerim, sonuç odaklı program çerçevesinde hem girişimciliği hem de diğer programlar aracılığıyla üreteni desteklediklerini söyledi. Kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ve BEBKA’nın da bu doğrultuda hareket ederek, günün gerekleri çerçevesinde programlar geliştirdiğini ifade eden Gerim, “Sanayicinin ihtiyaç duyduğu temel unsulardan birisi girişimciliktir. Bursa, sanayi noktasında ilklerin olduğu bir şehir. Girişimcilikle ilgili programlarımızı geliştirmek önemli. Özellikle inovasyon temelli programları geliştirmeliyiz. Bursa, ‘Yeni nesil girişimcilik şehri’ gibi bir söylemi hak ediyor. Bu noktada bir gayret var. Girişimcilerin sayısı arttıkça, ülkeler gelişiyor ve önemleri artıyor” diye konuştu.

“Fikri olanların fikrine sahip çıkacak bir proje”

Programın ortaklarından olan BTÜ’nün Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de nitelikli elemanın iş arayan değil iş geliştiren olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karademir, “İnsanların işlendiği, eğitildiği yerlerin başında üniversiteler geliyor. Nitelikli eleman, iş arayan değil iş oluşturacak elemanlardır. Bu çalışma, fikri olanların fikrine sahip çıkma, ürüne dönüşme, ülke ekonomisine katkı sunmaya yönelik bir proje. Bu noktada emeği geçenleri kutluyorum. Bizim yerel kaynaklarımızı en güzel şekilde kullanmamız gerekiyor. İnşallah faydalı sonuçlar çıkacaktır ve ardından inşallah kurulan firmalar üretilen ürünlerin lansmanını yaparız” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan açılış konuşmasının ardından programın protokolü paydaşlar tarafından imzalandı.