İOKBS Bursluluk Sınavı ertelendi mi? 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı öncesinde öğrenciler sınav tarihini araştırıyor. Sınavı kazanarak şartları karşılayan öğrencilere burs ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi ertelendi. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

Bursluluk Sınavı nedir?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.