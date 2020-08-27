İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı soruları hangi konulardan çıkacak?

27 Ağustos 2020

5., 6., 7., hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı tarihini bekliyor. 6 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bursluluk sınavı, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Sınavın yapılacağı tarih ise 5 Eylül 2020 olarak duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada; “6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bursluluk sınavı soruları hangi konulardan çıkacak?

Sınav tarihi yaklaşırken, hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bursluluk sınavı soruları hangi konulardan çıkacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.