İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman? Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı öncesinde öğrenciler sınav tarihini araştırıyor. Sınavı kazanarak şartları karşılayan öğrencilere burs ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi 25 Nisan 2021 saat 10.00 olarak belirlendi. Bursluluk Sınavına 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Bursluluk Sınavı sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

İOKBS Bursluluk Sınavı giriş belgeleri MEB tarafından yayımlanacak. Henüz erişime açılmayan belgeler en geç sınavdan bir hafta önce yayımlanacak. Öğrenciler bu belgelerden sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgileri öğrenebilecek. Bu belge yanında olmayan öğrenciler sınava giremeyecek.

Bursluluk Sınavı nedir?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.