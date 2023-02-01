İpekyol çalışanları Bahçeşehir’den eğtim alacak

Mağazacılık sektöründe nitelikli eleman yetiştirme ve yetiştirdiği nitelikli çalışanı istihdam etme odaklı program, İpekyol Satış Akademisi, Bahçeşehir Üniversitesi ve BAUGO iş birliğiyle hibrit eğitim olarak tasarlandı.

Eğitim programının tanıtım toplantısında konuşan İpek yol CEO’su Uğur Ayaydın, çalışma hayatının günümüz koşullarında her alanda olduğu gibi eğitimle daha iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Mağazacılık sektöründe sirkülasyon çok hızlı. Bu mesleği seçen arkadaşlarımızın gerekli eğitimlerle kariyer yollarında emin adımlarla ve bilinçli bir şekilde ilerlemelerini arzu ediyoruz. Çalışanlarımızı eğitim alanında destekleyerek, toplumsal sürdürülebilirliği de sağladığımıza inanıyoruz.