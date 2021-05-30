İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı
COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yapıldı.
AA
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Koronavirüs nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi.
Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.
2021-İSG/1'de, COVID-19 salgınına karşı tedbirler alındı.